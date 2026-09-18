Экзам Губайдуллин проголосовал в казанской гимназии №96

Фото: Ассоциация "Cовет муниципальных образований Республики Татарстан" Председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы.
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