Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

В беседе с РИА Новости депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что потери ВСУ за 2 года якобы составляют всего 31 тысячу человек.
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