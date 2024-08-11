Reuters: ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня

Действующая на территории Палестины организация ХАМАС обратилась к взявшим на себя посреднические функции в рамках переговорного процесса державам с призывом продвинуть созданный ранее мирный план, а не давать старт новому раунду диалога.
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