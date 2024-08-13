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Царьград

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"Бить в набат, чтобы планета очнулась": Захарова не стала молчать после выходки ФРГ - нацисты стали героями

"Бить в набат, чтобы планета очнулась": Захарова не стала молчать после выходки ФРГ - нацисты стали героями

Мария Захарова не стала молчать после выходки ФРГ - нацисты стали героями Бундесвера. "Бить в набат, чтобы планета очнулась": призвала представитель МИД России, комментируя новый перечень "военных героев".

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