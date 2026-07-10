Врач предупредила о рисках посещения парной в жару

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В жару опасно посещать баню. Организм и без того работает в усиленном режиме в такую погоду: сердце перекачивает больше крови, расширяются сосуды кожи, усиливается потоотделение.
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