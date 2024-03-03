Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

дд

дана даревич

Сколько же врагов народа развелось в сфере ЖКХ, которые никогда не слезут с денежных потоков. Они готовы открыть второй фронт, внутри своей страны, уничтожить весь народ, загнать его в кабалу, умертвить его, но не лишиться дармовых поборов, что им позволено собирать и денно и нощно с уставшего населения, прикрываясь, при этом, любовью к Отчизне, прикидываясь «своим». Это коммунальное иго, ад от ЖКХ, истребление народа. Однако чиновники молчат, предоставив безжалостным и хамоватым ворам в законе, возможность безраздельно грабить.