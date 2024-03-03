Каждый раз, когда я думаю о военных расходах России, мне становится не по себе. Ну вот просто сами представьте.
Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела
Комментарии
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дд
дана даревич
Сколько же врагов народа развелось в сфере ЖКХ, которые никогда не слезут с денежных потоков. Они готовы открыть второй фронт, внутри своей страны, уничтожить весь народ, загнать его в кабалу, умертвить его, но не лишиться дармовых поборов, что им позволено собирать и денно и нощно с уставшего населения, прикрываясь, при этом, любовью к Отчизне, прикидываясь «своим». Это коммунальное иго, ад от ЖКХ, истребление народа. Однако чиновники молчат, предоставив безжалостным и хамоватым ворам в законе, возможность безраздельно грабить.
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50 мин.
Дима Панфиленко
80 и 50 квадратов!!! Ой бедненькая, как плохо вам живётся! А почему вы за дочку, а не дочка за вас платит??😀
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36 мин.
дд
дана даревич
Вопрос лишён смысла. Дать ответ по существу, не представляется возможным, в связи с недопустимостью разглашения личных сведений.⛔
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21 мин.
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