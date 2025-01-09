Надвигающийся коллапс европейских энергетических рынков

ИМ

Ильдус Мамлеев

Надо срочно разнести в труху, эту самую трубу что проходит через хохляндию. Нет трубы нет головной боли. В новые регионы новые проложим, а Киев пусть пока сосёт. Другого он просто не умеет делать.