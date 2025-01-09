Дмитрий Лекух Новости с европейских энергетических рынков выглядят настолько тревожными, что заставляют нервничать даже российских (нейтральных по отношению к складывающейся ситуации) наблюдателей.
Надвигающийся коллапс европейских энергетических рынков
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Надо срочно разнести в труху, эту самую трубу что проходит через хохляндию. Нет трубы нет головной боли. В новые регионы новые проложим, а Киев пусть пока сосёт. Другого он просто не умеет делать.
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7 час.
Н
Нина
Они этого добивались, насильно мил не будешь. Нас Рать!
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6 час.
Сергей Валовой
Словакии
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2 час.
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