Какие импортные бренды были самыми востребованными в СССР

В период «железного занавеса» страны «социалистического лагеря» были для граждан СССР единственной относительно доступной «заграницей», а товары оттуда – тем самым желанным «импортом», к качеству которого питали вполне заслуженное уважение.
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