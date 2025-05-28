Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Самарской области

САМАРА, 28 мая, ФедералПресс. Во время работы регионального форума «Мой бизнес 63. Время роста» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о новых мерах поддержки, которые власти намерены ввести для предпринимателей региона.
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