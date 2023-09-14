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Смертельный номер” открывает сезон в “Табакерке

Смертельный номер” открывает сезон в “Табакерке

«Табакерка» начала сезон со «Смертельного номера». Легендарный спектакль 1994 года, поставленный тогда молодым режиссером Владимиром Машковым и впервые сыгранный на Новой сцене Художественного театра, отныне будет идти в его театре на Сухаревской.

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