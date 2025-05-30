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Эксперты дали советы по выбору автомобиля для путешествий по России

Эксперты дали советы по выбору автомобиля для путешествий по России

Россия — страна с протяженной дорожной сетью, разнообразными климатическими условиями и неоднородной инфраструктурой, при выборе автомобиля для путешествий важно учитывать его способность справляться с различными дорожными условиями и готовность к длительным нагрузкам.

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