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Президент NAIZA о бое Махачев – Волкановски: «Ради такого поединка стоило просидеть все утро перед телевизором»

Президент NAIZA Нурбек Карабала в своих социальных сетях разместил пост о бое Махачев – Волкановски: «Этот бой в начале казался бессмысленным, но UFC все-таки гиганты.

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