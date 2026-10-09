"Last Critical Piece": SpaceX Secures Spectrum Deal To Challenge Big Telecom Major telecom stocks puked after hours after Elon Musk's SpaceX announced it would acquire a portfolio of up to 14 MHz of paired low-band spectrum in the 800 MHz band, positioning Starlink to become a major mobile carrier in the US.
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