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Daily Storm

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Трамп передумал передавать Украине ракеты Patriot из-за страха, что Киев применит их против Вашингтона

Трамп передумал передавать Украине ракеты Patriot из-за страха, что Киев применит их против Вашингтона

Он призвал учитывать опыт прошлых войнПрезидент США Дональд Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить ракеты Patriot.

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