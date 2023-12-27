В администрации Ленинского района г. Бобруйска состоялось награждение победителей районных конкурсов.

20 декабря 2023 года в зале заседаний администрации Ленинского района г.Бобруйска состоялось награждение победителей районных конкурсов на лучшую антинаркотическую листовку в электронном виде ´Выбор за тобой!´, видеороликов ´Будь здоров - живи интересно´, волонтёров ´Волонтёр года - Доброе сердце!´, талантов ´Большая перемена´ организаторами которо .