В администрации Ленинского района г. Бобруйска состоялось награждение победителей районных конкурсов.

20 декабря 2023 года в зале заседаний администрации Ленинского района г.Бобруйска состоялось награждение победителей районных конкурсов на лучшую антинаркотическую листовку в электронном виде ´Выбор за тобой!´, видеороликов ´Будь здоров - живи интересно´, волонтёров ´Волонтёр года - Доброе сердце!´, талантов ´Большая перемена´ организаторами которо .
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