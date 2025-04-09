Демобилизация 2025: когда солдаты вернутся домой и почему ответа всё ещё нет?

Ротация вместо демобилизации: что скрывается за словами Путина о судьбе мобилизованных 25 марта 2025 года на заседании президентского совета по культуре Владимир Путин впервые публично затронул тему ротации участников специальной военной операции.
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