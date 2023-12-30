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FP: Украина может потерять территории после ударов России

FP: Украина может потерять территории после ударов России

После массированных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины Киев сомневается, что страна сможет удерживать территории.

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Комментарии
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y
yumashev
А что защищает ВСУ? Чью независимость? Народ гибнет и эмигрирует. Инфраструктура и промышленность разрушаются. Долги перед западом растут. Наживается на войне только верхушка. Неужели народ так глуп, что защищает обогащение верхушки? Вся проблема в неинформированности. Надо технически решить вопрос прямого вещания со спутников на территорию Украины, чтоб украинцы знали, что происходит. А глушилки уничтожать.
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