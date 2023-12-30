FP: Украина может потерять территории после ударов России

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yumashev

А что защищает ВСУ? Чью независимость? Народ гибнет и эмигрирует. Инфраструктура и промышленность разрушаются. Долги перед западом растут. Наживается на войне только верхушка. Неужели народ так глуп, что защищает обогащение верхушки? Вся проблема в неинформированности. Надо технически решить вопрос прямого вещания со спутников на территорию Украины, чтоб украинцы знали, что происходит. А глушилки уничтожать.