Завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского.
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