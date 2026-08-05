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Крокодил Фидель из зоопарка Алматы отметил юбилей

Крокодил Фидель из зоопарка Алматы отметил юбилей

Кубинский крокодил Фидель Алматинского зоопарка отметил 40-летний юбилей, передает inAlmaty.kz. В акимате Алматы рассказали, что в среду, 5 августа, свой 40-й день рождения отмечает кубинский крокодил Фидель, один из самых узнаваемых обитателей зоопарка.

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