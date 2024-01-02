Сегодня, 2 января, во второй день года случится ПЕРВОЕ выступление Moscow Rock City в 2024-м! 🥇Ровно месяц назад, 2 декабря 2023 года состоялся прощальный концерт KISS, но Moscow Rock City продолжают их эстафету под знаменем KISS Army, и на OLDSCHOOL HEAVY NEW YEAR вернутся к своим корням, исполнив целый блок боевиков этой нью-йоркской легенды: с 1974 по 1998 годы! ⭐Запуск в зал – в 19:00! Начало концерта – в 19:30! ⌚Продолжаем отмечать Новый Год в Алиби! 🎄 2 ЯНВАРЯКлуб АЛИБИOLDSCHOOL HEAVY NEW YEARТакже принимают участие TOMCAT, OLDSCHOOL JAM BANDАдрес: Ащеулов пер.