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Навка рассказала, как Заворотнюк узнала о своей болезни

Навка рассказала, как Заворотнюк узнала о своей болезни

Заболевание раком мозга необратимо изменило внешний облик известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее близкая подруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, рассказала, что в последний год жизни Анастасия не могла самостоятельно встать.

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