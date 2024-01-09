Микробиом кишечника играет роль в социальном тревожном расстройстве

Большая группа медицинских, психологических и социальных исследователей из Университетского колледжа Корка (University College Cork) в Ирландии, работающая с коллегой из университетской больницы Франкфурта (University Hospital Frankfurt) в Германии, обнаружила, что определенные микробы в биоме кишечника могут играть роль в развитии социального тревожного расстройства.