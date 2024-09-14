Минобороны: ПВО в зоне спецоперации сбила три ракеты ATACMS и три бомбы Hammer

Задействованные в зоне проведения спецоперации российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, столько же управляемых авиационных бомб Hammer и 53 беспилотника, которые запустили украинские боевики.
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