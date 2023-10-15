Amazon Prime Video выпустила кровавый трейлер второго сезона “Неуязвимого” На июльс...

Amazon Prime Video выпустила кровавый трейлер второго сезона “Неуязвимого”На июльском Комик-Коне в Сан-Диего корпорация Amazon очень обрадовала зрителей, сообщив дату премьеры и тизер второго сезона сериала “Неуязвимого”, поэтому она не хотела разочаровывать и тех, кто посетил Комик-Кон в Нью-Йорке.