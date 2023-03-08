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Свежие комментарии
Виктор Александрович Дробышев
Не назван хотя бы регион. Что-то похоже на вымысел. Вообще конечно поверить можно - наш народ отзывчивый.
Лисичка с остановки
A
Antanas
Класс!!!!!👍😀😘😍😆👍.
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Люся Люся
Сказка,конечно.
С праздником, сти...
Смехотерапия
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Очередная свежая выжимка юмора из сети
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