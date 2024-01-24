temapenza
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

temapenza

34 подписчика

Свежие комментарии

  • Н Б
    «…. изучили рекламу…», полный п…ц… исследователи🤦‍♂️УФАС требует убра...

В Пензе более сотни сотрудников полиции участвовали в зимней спартакиаде

Зимняя спартакиада по лыжным гонкам собрала более ста полицейских со всего региона. Соревнования на пятикилометровой дистанции проходили в трех возрастных группах как в индивидуальном зачете, так и в командном первенстве на стадионе «Снежинка» в Пензе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх