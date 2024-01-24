В Пензе более сотни сотрудников полиции участвовали в зимней спартакиаде

Зимняя спартакиада по лыжным гонкам собрала более ста полицейских со всего региона. Соревнования на пятикилометровой дистанции проходили в трех возрастных группах как в индивидуальном зачете, так и в командном первенстве на стадионе «Снежинка» в Пензе.