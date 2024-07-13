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SpaceX запросила пятикратного увеличения частоты запусков Starship в Техасе В пятн...

SpaceX запросила пятикратного увеличения частоты запусков Starship в Техасе В пятн...

SpaceX запросила пятикратного увеличения частоты запусков Starship в ТехасеВ пятницу Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о поступлении просьбы от компании SpaceX увеличить частоту запусков ракеты с кораблём Starship в Техасе в пять раз — до 25 в год.

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