SpaceX запросила пятикратного увеличения частоты запусков Starship в Техасе В пятн...

SpaceX запросила пятикратного увеличения частоты запусков Starship в ТехасеВ пятницу Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о поступлении просьбы от компании SpaceX увеличить частоту запусков ракеты с кораблём Starship в Техасе в пять раз — до 25 в год.