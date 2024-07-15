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Мигрантов в России призовут не шептаться на родном языке и не свистеть

Мигрантов в России призовут не шептаться на родном языке и не свистеть

Мигрантов, приезжающих в Россию, призовут не разговаривать на своем языке и не свистеть проходящим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый курс адаптации для мигрантов, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

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