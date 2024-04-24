Ученые выяснили, что черный чай может вызывать рак

Китайские и европейские эксперты проанализировали большую базу данных о здоровье людей.Ряд исследований, проведенных китайскими учеными в сотрудничестве с европейскими исследователями, позволил сделать вывод, что популярный напиток — черный чай наносит серьезный вред здоровью и даже может привести к развитию рака легких.