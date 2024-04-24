Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Закон соответствующий принять нынешняя дума не в состоянии. А без Закона все происходящее- пыль в глаза."Не соответствует...
  • Алексей Камышов
    Пиндостан должен быть разрушен.Небензя объяснил ...
  • Юрий Вершинин
    Прям курорт какой то, а не СИЗО.Отправлен в камер...

Ученые выяснили, что черный чай может вызывать рак

Ученые выяснили, что черный чай может вызывать рак

Китайские и европейские эксперты проанализировали большую базу данных о здоровье людей.Ряд исследований, проведенных китайскими учеными в сотрудничестве с европейскими исследователями, позволил сделать вывод, что популярный напиток — черный чай наносит серьезный вред здоровью и даже может привести к развитию рака легких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх