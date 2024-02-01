В России заявили об ожидании извинений после решения суда ООН по иску Киева

Москва ждет официальных извинений в свой адрес после решения Международного суда ООН в Гааге об отклонении большей части претензий Украины к РФ о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).
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