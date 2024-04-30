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Морпех заявил, что главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

Морпех заявил, что главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

Главком ВСУ поторопился сообщить о взятии острова Нестрига, хотя операция еще не была завершена. Один из российских морпехов утверждает, что группа украинских военных действительно зашла на Нестригу и "случился контакт, в ходе которого обе стороны понесли потери".

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