Морпех заявил, что главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

Главком ВСУ поторопился сообщить о взятии острова Нестрига, хотя операция еще не была завершена. Один из российских морпехов утверждает, что группа украинских военных действительно зашла на Нестригу и "случился контакт, в ходе которого обе стороны понесли потери".