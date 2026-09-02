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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если не хотите по 5-6 ошибок арбитров, посадите Мостового, который играл. Многие судьи не играли, поэтому им тяжело трактовать эпизоды». Мостовой о судействе в РПЛ

Бывший полузащитник « Спартака » и «Сельты»  Александр Мостовой высказался о судействе в Альфа-Банк РПЛ .

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