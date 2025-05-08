«Арсенал» определился с тремя кандидатами на покупку летом: Мбемо, Лукман и Байно-Гиттенс

«Арсенал» включил в список своих трансферных целей на летнее окно трех игроков: вингера «Брентфорда» Брайана Мбемо, форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана и нападающего дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса, сообщает TEAMtalk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)