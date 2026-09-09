Прямые рейсы из Москвы в Акабу запустят 15 ноября

Авиакомпания Royal Jordanian запустит перелеты из Домодедова в Акабу с 15 ноября два раза в неделю. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
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