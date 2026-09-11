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На Алтае сельчанин ударил полицейского кулаком в грудь и угрожал ему топором

На Алтае сельчанин ударил полицейского кулаком в грудь и угрожал ему топором

После произошедшего обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу В Шебалинском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в применении насилия и угрозе его применения в отношении сотрудника полиции.

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