Баканов: в БРИКС движутся к созданию совета для координации работы в космосе

Россия предложила создать в рамках БРИКС Совет по космосу — координационный орган для обмена спутниковыми данными, совместного использования орбитальных группировок и запуска общих миссий.
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