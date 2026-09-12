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Баканов: в БРИКС движутся к созданию совета для координации работы в космосе

Баканов: в БРИКС движутся к созданию совета для координации работы в космосе

Россия предложила создать в рамках БРИКС Совет по космосу — координационный орган для обмена спутниковыми данными, совместного использования орбитальных группировок и запуска общих миссий.

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