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В Пермском крае правоохранители ликвидировали нарколабораторию

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям во взаимодействии с оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и бойцами Росгвардии пресечена деятельность  нарколаборатории в городе Лысьва.

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