Цивилева посетила клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Замглавы российского Минобороны Анна Цивилева вместе с заммэра Москвы Анастасией Раковой посетили Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", который с марта прошлого года начал свою работу в формате многопрофильного госпиталя для участников спецоперации РФ.
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