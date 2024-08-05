Цивилева посетила клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Замглавы российского Минобороны Анна Цивилева вместе с заммэра Москвы Анастасией Раковой посетили Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", который с марта прошлого года начал свою работу в формате многопрофильного госпиталя для участников спецоперации РФ.