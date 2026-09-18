Прокуратура добилась завершения ремонта школы искусств в Байкальске Приангарья

В Байкальске завершен капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы стоимостью более 12 миллионов рублей удалось закончить благодаря надзорному сопровождению прокуратуры Слюдянского района, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.