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Иркутск Сегодня

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Прокуратура добилась завершения ремонта школы искусств в Байкальске Приангарья

В Байкальске завершен капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы стоимостью более 12 миллионов рублей удалось закончить благодаря надзорному сопровождению прокуратуры Слюдянского района, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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