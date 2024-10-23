В Госдуме заинтересовались позицией Минпросвещения по квадробингу

Депутаты напомнили об опасности других субкультур, представители которых подражают животнымС требованием подготовить информацию о том, как проводятся в школах профилактические беседы о квадробинге обратилась в Минпросвещения России депутат Госдумы, первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.