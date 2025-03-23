Кургинян объяснил, почему Россия не вмешалась в происходящее в Сирии

Россия не вмешалась в происходящее в Сирии, потому что в сегодняшнем ее состоянии вовлечение в еще один конфликт погубит страну, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 марта в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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