Кургинян объяснил, почему Россия не вмешалась в происходящее в Сирии

Россия не вмешалась в происходящее в Сирии, потому что в сегодняшнем ее состоянии вовлечение в еще один конфликт погубит страну, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 марта в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».