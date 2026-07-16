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Reuters: МОК не будет менять позицию по России после письма европейских стран

Reuters: МОК не будет менять позицию по России после письма европейских стран

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации.

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