Reuters: МОК не будет менять позицию по России после письма европейских стран

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации.
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