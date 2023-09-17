ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке четыре кассетных снаряда

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР кассетными снарядами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР кассетными снарядами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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