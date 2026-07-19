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Царьград

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Минобороны: Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ

Минобороны: Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ

Черноморский флот России уничтожил два беспилотных катера ВСУ в акватории Черного моря. Министерство обороны России также сообщило об общих потерях ВСУ с начала Специальной военной операции, включая сотни самолетов, вертолетов и другую военную технику.

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