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Царьград

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Обнаружены обломки самолета American Airways, разбившегося 74 года назад

Обнаружены обломки самолета American Airways, разбившегося 74 года назад

Исследователи обнаружили обломки самолета авиакомпании Pan American Airways, потерпевшего крушение и затонувшего у берегов острова Пуэрто-Рико более 70 лет назад.

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