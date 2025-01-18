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Больше санкций для Москвы: Команда Трампа считает методы Байдена "слишком мягкими", есть новый план – Bloomberg

Больше санкций для Москвы: Команда Трампа считает методы Байдена "слишком мягкими", есть новый план – Bloomberg

Те, кто уповал на новоизбранного президента США и его благосклонность, напряглись, ведь команда Трампа считает методы Байдена "слишком мягкими", и теперь у них есть новый план давления на Россию.

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