Корпорация развития Калужской области взяла VOLGA K50 в лизинг за 5,25 млн рублей

Корпорация развития Калужской области взяла в лизинг VOLGA K50 2026 года за 5,248 млн рублей, хотя сопоставимый автомобиль в максимальной комплектации можно купить примерно на 450-600 тысяч дешевле.
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