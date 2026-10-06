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Калужские новости

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Корпорация развития Калужской области взяла VOLGA K50 в лизинг за 5,25 млн рублей

Корпорация развития Калужской области взяла в лизинг VOLGA K50 2026 года за 5,248 млн рублей, хотя сопоставимый автомобиль в максимальной комплектации можно купить примерно на 450-600 тысяч дешевле.

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