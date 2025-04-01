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Несекретные материалы

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Трансатлантическое недоверие: Германия хочет репатриировать свое золото из США

Трансатлантическое недоверие: Германия хочет репатриировать свое золото из США

Тесные связи и всеобъемлющее доверие между ЕС и США позади. На фоне разлада многие страны захотели провести ревизию своих золотовалютных резервов, хранящихся в Америке или даже вернуть его домой.

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Комментарии
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Сергей
Крашеный вольфрам гансам впарят!!!
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19 час.
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