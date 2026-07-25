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WEEX названа самой безопасной криптобиржей на церемонии вручения наград CoinGape Web3 Innovation Awards 2026

WEEX названа самой безопасной криптобиржей на церемонии вручения наград CoinGape Web3 Innovation Awards 2026

Глобальная криптовалютная биржа WEEX была названа самой безопасной криптобиржей в CoinGape Web3 Innovation Awards 2026, признавая систему Proof of Reserves платформы, фонд защиты 1000 BTC и более широкий подход к защите активов пользователей.

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