WEEX названа самой безопасной криптобиржей на церемонии вручения наград CoinGape Web3 Innovation Awards 2026

Глобальная криптовалютная биржа WEEX была названа самой безопасной криптобиржей в CoinGape Web3 Innovation Awards 2026, признавая систему Proof of Reserves платформы, фонд защиты 1000 BTC и более широкий подход к защите активов пользователей.
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