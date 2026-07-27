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⚡️ С 2027 года в ДНР вводятся ежемесячные взносы на капремонт С 1 января 2027...

⚡️ С 2027 года в ДНР вводятся ежемесячные взносы на капремонт С 1 января 2027 года в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, собственники жилья начнут платить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

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