⚡️ С 2027 года в ДНР вводятся ежемесячные взносы на капремонт С 1 января 2027 года в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, собственники жилья начнут платить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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